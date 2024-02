(P) Câte împrumuturi personale este permis să aveți? Un credit online poate fi o soluție pentru multe probleme financiare temporare. Este o modalitate rapida și ușoara de a obține niște bani pentru a va acoperi facturile restante și pentru a cumpara alimente in timp ce așteptați urmatorul salariu. Cu toate Citeste articolul mai departe pe jurnalul.ro…

Sursa articol si foto: jurnalul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pentru Fondul de Garantare a Asiguraților nu are bani suficienți, Guvernul va fi obligat sa se imprumute pentru a finanța falimentul firmelor RCA. O Directiva Europeana, cu aplicabilitate din decembrie 2023, adoptata de Executiv, prevede un termen de 3 luni, transformat in șase luni de Romania, pentru…

- Nr. 101.051 din 19 decembrie 2023 BULETIN DE PRESA Ieri, 18 decembrie 2023, politistii si jandarmii din judetul Alba au continuat actiunile, in sistem integrat, pentru combaterea faptelor de natura penala si contraventionala si pentru prevenirea incidentelor care ar putea afecta linistea cetatenilor…

- In cursul nopții trecute, in jurul orei 1.00, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Campina, in timp ce desfașurau activitați de supraveghere și control al traficului rutier pe strada Magurii din localitatea Poiana Campina, au oprit pentru control un autoturism condus de un barbat de 38 de ani.

- A „imprumutat” o mașina gasita neasigurata, cu cheile in contact, și a ieșit la „plimbare”: Inchisoare cu suspendare pentru barbatul baut și fara permis A „imprumutat” o mașina gasita neasigurata, cu cheile in contact, și a ieșit la „plimbare”: Inchisoare cu suspendare pentru barbatul baut și fara permis…

- Eveniment Un barbat din Plopii Slavitești, baut și fara permis, a intrat cu mașina intr-un cap de pod decembrie 4, 2023 15:51 Polițiștii din cadrul Biroului Rutier Turnu Magurele au intocmit dosar penal și efectueaza cercetari in cazul unui barbat in varsta de 34 de ani, depistat in timp ce conducea…

- NA, BELEA!… Polițiștii vasluieni efectueaza cercetari fața de mai multe persoane care au fost depistate zilele trecute, pe drumurile din Vaslui și Barlad, in timp ce incalcau prevederile legale in vigoare. Mai precis, doi șoferi vasluieni au fost depistați cu alcool pur in aerul expirat iar la Barlad,…

- Un ucrainean este cercetat de polițiștii de frontiera din PTF Vicovu de Sus dupa ce la controlul de frontiera a prezentat un permis de conducere fals, avand insemnele autoritaților din Ucraina.Miercuri, 22 noiembrie, in jurul orei 11.30, in Punctul de Trecere a Frontierei Vicovu de Sus s-a ...

- Polițiștii din Mioveni au depistat sambata, 18 noiembrie, doi barbați, cu varste de 23 de ani, respectiv 28 de ani, care, in timp ce se aflau la semaforul din intersecția bulevardului Dacia cu strada Miorița din oras, au adoptat un comportament agresiv in trafic. Ce faceau mai exact? Potrivit Biroului…