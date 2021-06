Barna: USR PLUS doreşte ca Secţia Specială să fie desfiinţată până în luna iulie Vicepremierul Dan Barna a declarat luni ca USR PLUS doreste ca Sectia pentru investigarea infractiunilor din justitie (SIIJ) sa fie desfiintata in aceasta sesiune parlamentara sau intr-o sesiune extraordinara din luna iulie.



"Avem in momentul de fata si raportul MCV - si am vazut ca e un raport care arata bine, cat timp reusim sa indeplinim aceste cerinte, printre care si desfiintarea SIIJ -, avem si decizia din 18 mai a CJUE si asteptam la inceputul lunii iulie si decizia Comisiei de la Venetia pe acest subiect. Este foarte clar si este dorinta pe care o avem ca fie in aceasta sesiune,…

Sursa articol: agerpres.ro

