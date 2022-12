Barna Tanczos, liber la jefuirea pădurilor de la Romsilva Guvernul a adoptat ieri un proiect de lege extrem de controversat prin care se urmarește devalizarea regiilor și societaților comerciale cu capital de stat, fiind vizata in principal Regia Naționala a Padurilor Romsilva, ceea ce pica manușa camarilei UDMR de la noi și numai inițiata perfect in jefuirea padurilor noastre. Liber la devalizarea padurilor de la Romsilva Prin adoptarea de catre Guvern a proiectului de lege pentru modificarea și completarea OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativa a intreprinderilor publice, Regia Naționala a Padurilor-Romsilva urmeaza ca activitatea de exploatare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

