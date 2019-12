Barna îi cere premierului să vină cu o lege a plafoanelor responsabilă din punct de vedere fiscal "Printre masurile pentru care Guvernul isi va angaja raspunderea in fata Parlamentului se afla si legea plafoanelor. Un act normativ necesar pentru ca Executivul sa poata veni apoi cu proiectul de buget. Legea este importanta pentru ca ea da masura felului in care Romania va fi guvernata anul viitor. Ii cer, de aceea, premierului Orban sa vina cu o lege a plafoanelor care sa fie responsabila din punct de vedere fiscal. E esential sa mentinem deficitul bugetar in limita maxima de 3% atat pentru anul 2020, cat si pentru anii care vin. De aceea, avem nevoie de o proiectie a veniturilor corect… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

