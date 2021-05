Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis are joi, de la ora 16:00, o ședința de lucru, la Palatul Cotroceni, la care participa premierul și mai mulți miniștri din Cabinet. De asemenea, la ședința va participa și șeful DSU, dar și dr. Adriana Pistol, de la INSP. In cadrul ședinței vor fi analizate propunerile de…

- Nicolae Noica, fostul ministru al Lucrarilor Publice si director general al Bibliotecii Academiei Romane, a adus in atenția publicului roman o serie de probleme urgente care ar fi bine sa ajunga pe masa decidențilorși in atenția opiniei publice. In opinia sa, problemele sunt de o gravitate extraordinara…

- Companiile din China au fost excluse oficial de la licitatiile publice pentru proiecte de infrastructura din Romania, arata datele publicate de Agentia Nationala pentru Achizitii Publice (ANAP), preluate de Economedia.

- Proiectele incluse in Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) pe zona de irigatii, in valoare 2,5 miliarde de euro, vor fi sustinute in continuare, pentru ca se pliaza foarte bine pe cerintele Comisiei Europene, afirma ministrul de resort, Adrian Oros, arata Agerpres. Anterior, ministrul…

- Dan Barna, președintele USR, a vorbit, marți seara, dupa ședința coaliției despre noile puncte puse acodul de guvernare, care a pus capat scandalului. "Coaliția a depașit o situație delicata. Ține de incredere, respect și reguli. Am reușit sa avem o completare a acordului și avem toata increderea…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, viceprim-ministrul Dan Barna, secretarul de stat Cristian Roman si directorul general al Autoritatii de Management pentru Programul Operational Infrastructura Mare (POIM), Oana Arat, au discutat marti, 20 aprilie, cu reprezentantii autoritatilor…

- Urmare a demiterii ministruluisanatații – Vlad Voiculescu, liderii USR Alba au avut o reacție prompta, exprimata prin intermediul unui comunicat de presa pe care il redam mai jos: ” Jocurile politice lansate miercuri de premierul Florin Cițu demonstreaza doar ca acesta este disperat sa-și acopere…

- Viceprim-ministrul Dan Barna a discutat, miercuri, cu Vera Jourova, vicepresedinta a Comisiei Europene, conversatia avand ca teme principale viitorul Raport privind statul de drept in Romania si progresele facute de tara noastra in directia incheierii Mecanismului de Cooperare si Verificare.…