Stiri pe aceeasi tema

- Dan Barna crede ca moțiunea de cenzura nu va ajunge la vot."Aici vorbim de PNL, de perspectiva unei coaliții care sa funcționeze cu un nou premier, sau vorbim de un guvern minoritar Cițu-Ciolacu, cu susținerea PSD in Parlament, ceea ce este o opțiune posibila. Din ultimele manifestari ale domnului Cițu,…

- Primarii liberali care beneficiaza de finantari guvernamentale nu au obligatii fata de premierul Florin Citu, a declarat, joi, la Botosani, presedintele Partidului National Liberal (PNL), Ludovic Orban. Acesta a precizat ca "acordarea finantarilor guvernamentale nu se poate face decat in baza legii",…

- Orban l-ar putea da JOS pe Cițu din funcția de premier, daca va caștiga alegerile interne PNL: „Asta e cea mai probabila evolutie” Ludovic Orban afirma, intrebat fiind despre ipoteza revenirii in fruntea Guvernului, daca va castiga alegerile din partid, ca „asta e cea mai probabila evolutie dupa Congresul…

- Dupa ce documentul mazilirii lui Ludovic Orban, elaborat de oamenii lui Florin Cițu, a ajuns in presa, președintele PNL reacționeaza și spune ca responsabilii de folosirea resurselor publice intr-o campanie politica trebuie sa plece de la Guvern.„Daca este adevarat acel document, cine l-a elaborat și…

- Intalnirea la care vor participa primarii din județul Teleorman va avea loc, astazi, de la ora 15:00.Aproximativ 50 de primari vor participa la discuțiile de la Palatul Victoria. Din informațiile Realitatea PLUS, premierul și primarii teleormaneni vor discuta despre imparțirea banilor in urma rectificarii…

- Intrebat daca are vreo propunere pentru portofoliul de la Finanțe in calitate de lider al Partidului Național Liberal, Ludovic Orban a replicat: Vom discuta acest subiect. Referitor la persoana pe care premierul Florin Cițu o dorește la Ministerul Finanțelor, Orban a precizat ca nu a avut…

- Președintele PNL Iași, Alexandru Muraru, anunța ca il susține susține pe Florin Cițu in competiția interna pentru funcția de președinte al PNL: „Il respect pe Ludovic Orban, a fost un președinte bun, dar PNL are nevoie de o schimbare de paradigma”. „Il susțin pe Florin Cițu in competiția interna pentru…

- Continua razboiul in interiorul Partidului Național Liberal intre cele doua tabere care se confrunta la Congresul din septembrie. Dupa ce Ludovic Orban a declarat, in timpul vizitelor in teritoriu, ca le-a dat funcții celor care acum il susțin pe Florin Cițu la Congres și ca la negocierile pentru Guvern…