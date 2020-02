Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul Aliantei USR PLUS la Primaria Capitalei ar putea fi stabilit printr-o metoda mixta, sondaj-alegeri primare, a apreciat presedintele Uniunii Salvati Romania, Dan Barna, intr-un interviu acordat RFI. "In momentul de fata, purtam discutii exact asupra metodei de desemnare. Eu as anticipa ca…

- Candidatul aliantei USR-PLUS la Primaria Capitalei va fi anuntat in urmatoarele doua saptamani, declara la RFI presedintele Uniunii Salvati Romania, Dan Barna. El anticipeaza ca va exista ”o metoda probabil mixta intre sondaj si alegeri primare”, pentru desemnarea candidatului.Reprezentantul USR…

- Birourile naționale ale USR și PLUS ar urma sa reia luni discuțiile privind candidatura la Primaria Capitalei, dupa ce la întâlnirea de duminica cu Nicușor Dan nu s-a ajuns la nicio soluție privind metoda de desemnare a candidatului. Vlad Voiculescu a precizat ca, în cazul în…

- "Alianța USR-Plus are nevoie de un candidat unic la București. De aceea, impreuna cu Dan Barna, am inițiat o intalnire azi intre candidatul USR, Nicușor Dan, și candidatul Plus, Vlad Voiculescu, pentru a gasi o cale de a avea un singur candidat al alianței la București. Avand in vedere sistemul de…

- Nicușor Dan și Vlad Voiculescu, cei doi candidați care se lupta pentru susținerea USR-PLUS la alegerile locale in cursa pentru Primaria Capitalei, au avut marți o intalnire „pentru a gasi o cale de a avea un singur candidat al alianței la București”.Alianța USR-Plus are nevoie de un candidat…

- Nicusor Dan, desemnat candidat al Uniunii Salvati Romania pentru Primaria Capitalei a declarat, marti, intr-o conferinta de presa, ca ar renunta sa intre in cursa electorala doar daca dreapta va avea un candidat unic. Nicusor Dan a comentat apelul lui Vlad Voiculescu privind un acord, pentru ca cel…

- ​Candidatul PLUS pentru Primaria Capitalei, Vlad Voiculescu, a declarat, marti, ca îl va sustine pe Nicusor Dan daca acesta din urma ar câstiga alegerile din cadrul Aliantei USR PLUS, dar a mentionat ca îi cere acelasi lucru si îl invita sa semneze un acord în acest sens.…

- Un sondaj comandat de catre cei de la PLUS arata ca Vlad Voiculescu și Nicușor Dan ar obține același procent, indiferent care dintre cei doi ar candida la Primaria Capitalei.Citește și: Anticipate pe 14 iunie, simultan cu alegerile locale: varianta avansata de Orban + calendarul prezentat…