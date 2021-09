Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalista Ioana Ene Dogioiu susține ca premierul Florin Cițu are zilele numarate la Palatul Victoria, iar daca va fi dat jos in Parlament, atunci președintele Klaus Iohannis nu va avea de ales și va trebui sa nominalizeze un alt premier. ”Cand are nevoie premierul Cițu de majoritate?…

- Senatorul USR PLUS Cristi Berea compara congresul PNL cu traditionala bataie de la Ruginoasa, iar dupa ciomageala lor interna liberalii vin si cer din nou prietenia USR PLUS pentru a reface coalitia. ”Congresul PNL a semanat cu traditionala bataie cu ciomegele de la Ruginoasa, a fost un spectacol jalnic…

- ​De la tribuna Congresului PNL, președintele Klaus Iohannis a declarat ca nu e niciun motiv ca premierul Florin Cîțu sa-și dea demisia. „Va vad hotarâți și știu ca va doriți ca România sa câștige, sa fie condusa de un guvern în care forța motrice sa fie PNL.…

- Dacian Ciolos a declarat, intr-un interviu pentru Digi24, ca formațiunea al carui lider este „nu are nicun acord, n-am negociat și n-am semnat nimic cu AUR. Nu avem obiective politice comune”. Intrebat despre moțiunea de cenzura semnata alaturi de Alianța pentru Uniunea Romanilor, Cioloș a spus ca e…

- In schimb, inainte de a implini anul coaliția de guvernare se face țandari iar premisele unei paci rapide intre foștii parteneri din alianța par atat de intortocheate și haotice incat nici detașarea lui Iohannis nu va ajuta la revenirea la normal. In acest moment criza politica a depașit granițele PNL…

- "Am vazut declarațiile lui Florin Cițu incercand sa se agațe de putere. Realitatea este ca statea pe un scaun cu patru picioare din care singur a rupt doua și acum se intreaba pe ce parte cade. Am primit in ultimele ore numeroase telefoane de la peneliști. Unii din tabara Cițu, alții din tabara Orban.…

- Cițu a decis sa il remanieze pe Stelian Ion, ministrul Justiției, pe care il acuza ca se opune reformelor. ”Acum cateva minute am trimis președintelui Romaniei cererea de revocare din funcția de Ministru de Justitie a domnului Stelian Ion. Nu voi accepta in Guvernul Romaniei miniștri care sa se opuna…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, ii critica pe liderii coaliției pentru criza din Guvern spune ca „și-au ales cel mai prost moment: cand romanii platesc facturi duble la energie și gaze, iar prețurile au luat-o complet razna”. „Acești incompetenți arunca din nou Romania intr-o criza politica majora doar…