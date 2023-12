Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Cluj s-a impus ieri, scor 1-0, in fața celor de la Dinamo București, intr-o partida ce s-a desfașurat pe stadionul „Arcul de Triumf” din București. Elevii antrenați de Ioan Ovidiu Sabau au deschis repede scorul, in minutul 4, Dan Nistor reușind sa finalizeze cu un șut din interiorul careului.…

- ​CS Dinamo București a caștigat primul titlu in Campionatul Național la rugby dupa o pauza de 15 ani. Intr-un meci ce s-a disputat pe stadionul Arcul de Triumf, bucureștenii s-au impus in duelul cu CSM Știința Baia Mare, scor 17-13.

- SPERANȚE… CSM Vaslui nu a confirmat așteptarile din vara, cand anunța ca obiectivul este clasare pe locurile 7-9, și ocupa ultima poziție in clasamentul Ligii Zimbrilor, cu doar 4 puncte. In ciuda rezultatelor dezamagitoare, echipa s-a descurcat foarte bine in duelul cu Dinamo București, pierdut la…

- FC Farul confirma traditia ultimilor ani impotriva celor de la Dinamo Bucuresti si a obtinut, in etapa a 10-a a Superligii la fotbal, un nou succes, scor 2-0 (1-0), foarte important dupa un inceput slab de campionat. Pe un teren - „Arcul de Triumf” - foarte greu, aproape imposibil de legat cateva pase…