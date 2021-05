La doua saptamani dupa despartirea de Alex Rodriguez, cu care a fost logodita doi ani, Jennifer Lopez a fost vazuta alaturi de Ben Affleck, iar zvonurile unei posibile relatii intre cei doi nu au intarziat sa apara.

J LO, in varsta de 51 de ani, a fost vazuta in ultimele zile in compania lui Ben Affleck, fostul sau iubit. Paparazii l-au forografiat pe Ben, joi, coborand din SUV-ul lui Jennifer, potrivit Mirror.

S-a scris ca perechea „a petrecut timp impreuna in Los Angeles,” actorul fiind cel care s-ar duce la una dintre casele cantaretei.

„Cei de la paza il ia dintr-o…