- Echipa FC Barcelona a invins, marti seara, pe teren propriu, formatia Napoli, scor 3-1, si s-a calificat in sferturile de finala ale Ligii Campionilor, informeaza news.ro. Pentru FC Barcelona au marcat Lopez (15), Cancelo (17) si Lewandowski (84), in timp ce pentru Napoli a punctat Rrahmani, in minutul…

- FC Barcelona s-a calificat in sferturile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, dupa ce a invins-o pe SSC Napoli cu scorul de 3-1 (2-1), marti seara, pe Estadi Olimpic Lluis Companys, in mansa secunda a optimilor.

- Cotidianul Gazzetta dello Sport anunta ca presedintele clubului Napoli, Aurelio De Laurentiis, le va plati jucatorilor sai 10 milioane de euro daca se califica in sferturile de finala ale Ligii Campionilor, marti seara, cu FC Barcelona (1-1 in prima mansa), potrivit news.ro Un loc in sferturi de…

- Alte doua partide din returul optimilor de finala din Liga Campionilor la fotbal sunt programate, marți, 12 martie. Arsenal Londra, noul lider din Premier League, primește vizita ”dragonilor” de la FC Porto cu misiunea declarata de a intoarce rezultatul negativ din tur. FC Barcelona infrunta pe propriul…

- Bayern Munchen s-a calificat in sferturile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, dupa ce a invins-o pe Lazio Roma cu scorul de 3-0, marti seara, pe Allianz Arena, in mansa secunda a optimilor de finala. La partida din Spania, Mbappe a marcat ambele goluri ale parizienilor, care au obținut și ei…

- Formatiile Paris Saint-Germain si Bayern Munchen s-au calificat, marti seara, in sferturile de finala ale Ligii Campionilor, trecand in optimi de Real Sociedad, respectiv de Lazio Roma, informeaza news.ro. PSG a invins in deplasare Real Sociedad, scor 2-1, dupa ce in tur s-a impus cu 2-0. Au marcat…

- Patru meciuri din Liga Campionilor Asiei se vad live in AntenaPLAY, miercuri, incepand cu ora 11:00. Cristiano Ronaldo lupta pentru calificarea in sferturile competitiei, de la ora 20:00. In primul meci al zilei, Kofu si Ulsan se vor duela. In urma acestui meci se va stabili adversara trupei lui Dan…

- Mihai Stoica a dezvaluit singura echipa pe care FCSB trebuie sa o evite in preliminariile Ligii Campionilor. FCSB este mai aproape ca niciodata sa castige primul titlu dupa o pauza de 9 ani si sa ajunga in preliminariile Ligii Campionilor. FCSB este lider in Liga 1, cu 9 puncte peste CFR Cluj si Rapid.…