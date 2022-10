Stiri pe aceeasi tema

- Lionel Messi (35 de ani) este in ultimul an de contract cu PSG, iar revenirea la Barcelona este o opțiune pentru atacantul argentinian. Vedeta lui PSG inca nu a semnat prelungirea contractului, iar din 1 ianuarie poate parafa un acord cu orice echipa. Tot mai multe voci din apropierea lui Leo Messi…

- Lionel Messi va reveni la Barcelona, dupa doua sezoane petrecute la PSG. Acesta este anuntul momentului in presa internationala. Starul argentinian este asteptat inapoi pe Camp Nou in vara viitoare, cand ii va expira intelegerea cu trupa din capitala Frantei. Lionel Messi a fost transferat la PSG in…

- Rezultatele zilei in Europa. Arsenal – Tottenham 3-1 și Inter – AS Roma 1-2 au fost meciurile „de foc” de sambata. Tot in Premier League, Liverpool a remizat spectaculos cu Brighton, scor 3-3. In Spania, Barcelona a obtinut un succes la limita, scor 1-0, in timp ce Atletico Madrid a invins-o pe Sevilla,…

- Messi a parasit Barcelona liber de contract, in 2021, din cauza situației financiare grele a clubului catalan. El a incercat sa forțeze o mutare cu un an inainte, cand a cerut o loja privata pe Camp Nou pentru familia lui Luis Suarez, un avion privat de C

- „Colac de salvare” pentru Barcelona de 100 milioane de euro. Anul trecut, clubul catalan se desparțea de simbolul sau, Lionel Messi, caruia nu i-a putut fi innoit contractul din cauza fair-play-ului financiar. Datoria gruparii era estimata la 1,4 miliarde de dolari. Cumva, in aceasta vara, echipa lui…

- Ansu Fati, extrema spaniola a lui FC Barcelona, a dezvaluit ca spera sa fie din nou coleg la echipa catalana cu starul argentinian Lionel Messi, informeaza site-ul walfoot.be. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Antrenorul Xavi Hernandez a recunoscut ca revenirea starului Lionel Messi la FC Barcelona este ''imposibila'' in prezent, dar nu a exclus o viitoare colaborare cu fostul sau coechipier de la echipa catalana, informeaza DPA, potrivit Agerpres.Messi (35 ani) s-a despartit in vara trecuta de FC Barcelona,…