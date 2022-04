Stiri pe aceeasi tema

- Formatia Leipzig s-a calificat, joi, in semifinalele Ligii Europa, trecand in sferturi de echipa Atalanta, la care este legitimat Valentin Mihaila. In tur, scorul a fost 1-1. In meciul retur, joi seara, Leipzig s-a impus in deplasare cu scorul de 2-0, prin golurile marcate de Nkunku "18, "87 (penalti).…

- Aproximativ 30.000 de fani ai lui Eintracht Frankfurt au facut deplasarea la Barcelona, pentru returul sfertului de finala din Europa League. In tur, Eintracht și Barcelona au remizat, scor 1-1RB Leipzig, prima semifinalista din Europa League. Celelalte meciuri sunt live AICI! Eintracht Frankfurt are…

- In Europa League la fotbal, joi seara, sunt programate partidele retur din sferturile de finala: Atalanta Bergamo-RB Leipzig (in tur, 1-1), Glasgow Rangers-Sporting Braga (in manșa I, 0-1), Olympique Lyon-West Ham United (in primul meci a fost 1-1) și FC Barcelona (foto)-Eintracht Frankfurt (in tur,…

- Confederatia Braziliana de Fotbal (CBF) l-a contactat pe spaniolul Pep Guardiola, actualul antrenor al lui Manchester City, in vederea instalarii sale in postul de selectioner al Braziliei dupa Cupa Mondiala 2022. Conform Globo Esporte, oficialii CBF au purtat discutii in acest sens cu fratele si…

- Programul meciurilor de astazi, din prima mansa a sferturilor de finala ale Ligii Europa: ora 19.45: RB Leipzig – Atalanta;ora 22.00: Braga – Rangers, Frankfurt – Barcelona, West Ham United – Olympique Lyon. Returul va avea loc pe 14 aprilie . Imperecherea din semifinale (turul – 28 aprilie, returul…

- In sferturile de finala ale Europa League la fotbal, a doua intrecere europeana intercluburi, Eintracht Frankfurt va fi pusa la grea incercare joi, 7 aprilie, de la ora 22:00, de FC Barcelona. Pare o disputa inegala, avandu-i pe catalani cu statut de favoriți.

- Barcelona este favorita bookmakerilor la caștigarea Europa League. Leipzig, Atalanta, echipa lui Mihaila, și West Ham sunt considerate principalele contracandidate ale catalanilor. Barcelona, care are o serie de 13 meciuri fara infrangere, o va infrunta pe Frankfurt in „sferturile” Europa League, joi,…

- Antrenorul germano-italian al celor de la RB Leipzig, Domenico Tedesco, a anunțat conducerea clubului ca nu are de gand sa se bazeze, in sezonul viitor, pe serviciile spaniolului Ilaix Moriba (19 ani), chiar daca este considerat a fi unul dintre cei mai talentați jucatori ai generației sale. Tanarul…