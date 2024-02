Stiri pe aceeasi tema

- Copenhaga primește vizita celor de la Manchester City, de la 22:00, in „optimile” Ligii Campionilor. Partida va fi liveTEXT și cu comentariu AUDIO pe GSP.ro și la tv pe Prima Sport 2, Orange Sport 3 și Digi Sport 2. Meciurile serii din Liga, RB Leipzig - Real Madrid și Copenhaga - Manchester City, vor…

- Meciul de maine din turul „optimilor” Ligii Campionilor, programat in Germania, a inceput cat se poate de rau pentru Real Madrid. Mai intai, delegația blanca n-a putut ateriza la Leipzig din cauza grevei lucratorilor de pe aeroport, iar zborul a fost deviat la Erfurt. Calatoria cu autocarul a fost intrerupta…

- Amenintata cu excluderea din Liga Campionilor din cauza unei incalcari a fair-play-ului financiar, FC Barcelona ar putea avea in curand soarta decisa. Potrivit Marca, se asteapta ca UEFA sa ia o decizie in februarie, relateaza RMC Sport.Calificata in optimile de finala ale Ligii Campionilor, Barcelona…

- Ajunsa in fazele eliminatorii ale Ligii Campionilor la fotbal, Real Madrid a caștigat pana acum aproape 80 de milioane de euro din aceasta competiție. Iar madrilenii au șansa sa obțina alte zeci de milioane de euro daca ajung in fazele superioare.Faza grupelor Ligii Campionilor s-a incheiat, iar…

- Etapa 5 din grupele Champions League se va incheia in aceasta seara cu 8 meciuri din grupele A, B, C și D. Duelurile Galatasaray - Manchester United și Sevilla - PSV, programate la ora 19:45, deschid seara. Rezultatele și toate informațiile despre meciurile de marți seara din Champions League Bayern…

- Formatiile Atletico Madrid, Lazio Roma, Borussia Dortmund si FC Barcelona s-au calificat in optimile de finala ale Ligii Campionilor, in urma rezultatelor inregistrate marti seara in faza grupelor, informeaza news.ro.Intr-un meci arbitrat de Istvan Kovacs, Borussia Dortmund a invins in deplasare…

- Dani Alves, fostul fotbalist de la FC Barcelona, se confrunta cu acuzații grave. O tanara a marturisit ca a fost agresata de sportiv, iar acum, Parchetul spaniol cere o pedeapsa de noua ani de inchisoare pentru Alves.