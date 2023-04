Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta seara, in jurul orei 21,00, intre Semlac și Șeitin s-a rasturnat o barca in Mureș cu 10 persoane. Șase au reușit sa iasa din apele Mureșului pe malul din zona localitații Periam, patru sunt in apa, in zona județului Arad. Din primele informații, trei copii au fost scoși din apa și sunt in…

- In urmp cu puțin timp, pe raul Mureș, o barca in care se aflau zece persoane s-a rasturnat. Evenimentul a avut loc intre Semlac și... The post Barca cu 10 pasageri, rasturnata intre Semlac și Șeitin. Patru persoane inca sunt in apa appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- O femeie din Saliștea a fost trimisa in judecata de Parchetul de pe langa Judecatoria Alba Iulia pentru savarsirea infractiunii de lovire sau alte violențe. La data de 21 aprilie 2023, dosarul a trecut de stadiul de masuri și excepții de camera preliminara, iar motivarea a fost facuta publica pe portalul…

- Un barbat de 61 de ani și-a gasit sfarșitul in propria locuința, in Mureș. Locuința sa a fost cuprinsa de flacari, in satul Mestera, comuna Stanceni.„In jurul orei 03:00, a fost anuntat un incendiu la o casa, cu posibila persoana surprinsa in interior, la fata locului deplasandu-se trei echipaje din…

- Un tren de marfa a lovit mortal o persoana care se afla pe calea ferata, in zona haltei Grindeni, in apropiere de Lunca Mureșului. Cercetarea la fata locului este in desfașurare. Din primele date, accidentul a avut loc la km 435+400 de metri, iar victima ar fi un barbat de 47 de ani, din Lunca Mureș,…

- Astazi, 21 februarie a.c., polițiștii din Municipiul Targoviște au fost solicitați sa intervina in cazul unui accident rutier petrecut pe Aleea Sinaia din Targoviște. La fața locului, polițiștii au descoperi un barbat in varsta de 74 de ani care a fost acroșat de un autoturism in timp ce se deplasa…

- Ancheta a procurorilor ajunsa la final in cazul unui barbat din Sannicolau Mare. El a fost trimis in judecata pentru tentativa de omor dupa ce și-a lovit de mai multe ori soția cu un topor. Femeia a fost la un pas sa-și piarda viața.

Un barbat din Alba și-a batut cu cruzime mama, apoi a incalcat ordinul de protecție și a lovit-o din nou Un barbat din Alba a fost condamnat de magistrații Judecatoriei Campeni la o pedeapsa de un…