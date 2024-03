Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, 6 martie, polițiștii Biroului de Investigații Criminale Lugoj au reținut un tanar in varsta de 27 de ani, banuit de savarșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice. Acesta a fost introdus in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva din cadrul…

- Polițiștii Biroului de Investigații Criminale Lugoj sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Lugoj au reținut, luni, un tanar. El este banuit de savarșirea infracțiunii de furt calificat.

- Un barbat a fost retinut dupa ce a distrus sistemul de alarma si a furat mai multe haine dintr-un magazin din Timisoara. Ieri, polițiștii Secției 3 Timișoara sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Timișoara au reținut un barbat, in varsta de 49 de ani, banuit de…

- Un barbat in varsta de 37 de ani, din comuna Berlesti, a fost retinut pentru violente si tulburarea linistii si ordinii publice dupa ce, in timp ce se afla intr-un microbuz, a intrat intr-un conflict cu alti doi si s-ar fi lovit reciproc cu pumnii si picioarele, informeaza, miercuri, Inspectoratul de…

- Vineri, 9 februarie 2024, polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Galda de Jos au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de un tanar de 19 ani, din comuna Ighiu, care este cercetat sub aspectul savarșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe. In sarcina acestuia s-a reținut faptul ca, in dupa…

- Un barbat, barman intr-un club din Iași, a fost reținut de procurori dupa ce ar fi lovit cu pumnul un barbat care a cazut și s-a lovit de suprafața betonata din fața intrarii in club. In urma leziunilor suferite, victima a murit.

- Vineri, 12 ianuarie 2024, polițiștii din Campeni au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de un barbat de 35 de ani, din Campeni, sub aspectul savarșirii infracțiunii de tentativa de viol. Din cercetari a rezultat ca, in dimineața zilei de 12 ianuarie 2024, barbatul ar fi intrat intr-un magazin…

- Un barbat in varsta de 36 de ani, din comuna Bosanci, județul Suceava, s-a ales cu dosar penal dupa ce a lovit timp de 15 minute cainele vecinului, cu o bata de lemn, apoi l-a abandonat pe un drum, potrivit Mediafax.Polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor continua cercetarile, sub supravegherea…