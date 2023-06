Stiri pe aceeasi tema

- La vama noua de la Bumbata, Buzatu, imbracat ca un primar comunist, absolvent al scolii de partid, „Stefan Giorghiu” a incercat sa-l ia peste picior pe Nelu Tataru, colegul sau de guvernare, cu care nu prea a avut ocazia sa se intalneasca intr-un cadru oficial. Fostul ministru, unde simte miros de puslama,…

- URMARIT PENAL… Afacerea cu gonoaiele menajere descoperita de cațiva sateni din comuna Albești și raportata autoritaților a intrat intr-o noua etapa. De data aceasta, edilul comunei, Romeo Iftene, va trebui sa dea explicații in dosarul penal intocmit in acest caz. In plus, comisarii de mediu au amendat…

- PENTRU UNII MUMA, PENTRU ALTII CIUMA… Ziua de 28 aprilie 2023 a fost una de bun augur pentru angajatii Primariei comunei Duda-Epureni, care s-au ales cu salariile marite, la propunerea primarului Petrica Chiriac. Pana vineri, in institutia condusa de acesta, soferul avea un venit brut de 3.813 lei,…

- Vestea ca la Husi, de Pastele Catolicilor, primarul Ciupilan a dat pui la electoratul care tocmai se pregatea sa iasa din post, a cuprins judetul si credinciosii ortodocsi au inceput Saptamana Patimilor inghitind in sec. Ca sa ridice miza, Dumitru Buzatu, aflat intr-o oarecare competitie cu primarul…

- DARNICI… In fiecare an, cu ocazia Sarbatorilor Pascale, la sediul Organizației Județene a PSD Vaslui se coace pomana cu iz electoral. La fel s-a intamplat și joi, cand zeci de nevoiași din toate colțurile municipiului Vaslui au facut rand la partid pentru a primi pachetele cu produse alimentare. Cum…

- FUNCȚIONARUL INFRACTOR… In 2016 era vocea opoziției și incerca, pe toate caile posibile, sa ajunga la putere, in 2023 este condamnat definitiv la inchisoare. Vorbim de Eduard Moraru, contabilul Primariei Pungești, pe care procurorii l-au dovedit a fi un adevarat falsificator de semnaturi. In toți acești…

- MANIFEST… Ionel Sandu, antreprenorul vasluian care a decis sa nu mai taca la indiferența pe care cei din administrația publica locala o au fața de cetațeni, a scos pe tapet o problema dureroasa a Vasluiului. Cum ratam fonduri europene prin neprofesionalismul celor din Primarie sau Consiliul Județean…

- ȘI MAI GENIAL… Andrei Jitca, tanarul de 22 de ani din municipiul Barlad, a compus recent inca un cantec dedicat primarului ”noroaielor” barladene, Dumitru Boroș. Primul sau cantec, despre care v-am spus ca a fost genial, compus in luna ianuarie in ritm hip-hop, a avut un succes rasunator printre barladeni.…