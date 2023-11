Stiri pe aceeasi tema

- Cine era barbatul care a murit dupa ce a cazut de la etajul 9, in CapitalaBarbat in varsta de 46 de ani care a murit, in noaptea de miercuri spre joi, dupa ce a cazut de la etajul 9 al unui bloc din Sectorul 6 al Capitalei, era, potrivit surselor judiciare, dirijorul sud-coreean Byoungdon Kang.…

- Femeia de 60 de ani care, ieri dimineața, a ajuns in stare grava la spital, dupa un accident halucinant, in zona Unirii din București, a murit. Se plimba pe trotuar cand, de la etajul 5, o alta femeie, in varsta de 43 de ani, a cazut peste ea. Este vorba

- Inca o persoana care a suferit arsuri in exploziile de la stația GPL din Crevedia, Romania, a decedat marți dimineața, la Spitalul Floreasca din București. Pacientul era de origine nepaleza. Bilanțul deceselor a ajuns la cinci, transmite Noi.md cu referire la news.ro. {{699515}}„In cursul acestei dimineți…

- Incendiul din Romania de la Crevedia a atras atenția presei internaționale. Ziare sau agenții de presa scriu in aceste momente despre evenimentele nefericite din Romania.Un incendiu la o stație de alimentare din Romania a provocat 2 explozii, cel puțin o persoana a murit și sunt zeci de raniți, transmite…