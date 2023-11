Barbatul din Dolj confundat de polițiști cu unul dintre criminalii omului de afaceri din Sibiu este hotarat sa ceara daune in instanța pentru traumele suferite. El a povestit cum a fost saltat de oamenii legii și lovit in repetate randuri, chiar sub privirile soției. „Cand am venit de la lucru m-au prins aici doi civili […] The post Barbatul confundat cu unul dintre criminalii de la Sibiu cere daune in instanța: M-au tavalit pe jos, mi-au dat cu pumnii in gura appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .