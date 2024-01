Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 49 de ani a primit o sentința de 11 ani și 8 luni, dupa ce a fost gasit vinovat pentru trafic de persoane, sclavie moderna, proxenetism, privare de libertate și violența. La locuința sa au fost gasite doua femei asupra carora au fost implementate mai multe masuri de siguranța.

- Sentinta record aplicata de Magistratii de la Tribunalul Neamt in cazul unui sofer beat, care a provocat un accident soldat cu doi morti. Conducatorul auto si alte doua persoane au suferit leziuni grave. Tragedia s-a petrecut in anul 2019, iar condamnarea a fost decisa pe data de 11 ianuarie 2024. Ani…

- 30 de familii necajite cu mulți copii, batrani singuri și bolnavi din comuna Mușenița, cu satele Climauți, Baineț, Vicșani, Bancești și Vașcauți, localitați aflate la frontiera Romaniei cu Ucraina, unde traiesc ortodocși romani, ucraineni și ruși, au primit alimente din partea tinerilor voluntari ...

- Ieri, 6 decembrie, polițiștii Biroului Urmariri din cadrul Serviciului de Investigații Criminale au pus in aplicare un mandat de executare a pedepsei inchisorii, emis de Judecatoria Baia Mare, pe numele unui barbat de 32 de ani. Acesta a fost condamnat la 120 de zile inchisoare pentru comiterea infracțiunii…

- Tanarul de 23 de ani din Targoviște, care conducea cu 125 km/h in iulie 2022 și a omorat o fetița de 13 ani pe trecerea de pietoni, a primit trei ani de inchisoare cu suspendare, a anunțat Adrian Cuculis, avocatul care reprezinta familia fetiței.Totodata, șoferul trebuie sa plateasca despagubiri de…

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), oficiul „Sud,” anunța condamnarea la 9 ani inchisoare a unui traficant de droguri din Cahul, precum și a unui consumator de droguri, la 8 luni inchisoare.

- Vloggerita Ana Morodan, cunoscuta și sub numele de Contesa Digitala, a fost condamnata, joi, la un an, 3 luni si 10 zile inchisoare cu suspendare si efectuarea a 60 de zile munca in folosul comunitatii, potrivit click.ro. In luna martie a anului in curs, Ana Morodan a produs un accident auto, avand…