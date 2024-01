Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorii de la Tribunalul Dolj au condamnat la 10 ani si 9 luni de inchisoare un barbat de 45 de ani, deferit justitiei pentru tentativa de omor, loviri sau alte violente si incalcarea ordinului de protectiei. Potrivit oamenilor legii, barbatul le-a atacat cu un cutit pe fosta concubina si pe mama…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au respins cererea de extradare formulata de autoritatile franceze pe nunele unui doljean de 36 de ani, condamnat in Franta pentru comiterea mai multor furturi. In schimb, instanta a dispus ca barbatul sa execute pedeapsa de trei ani de inchisoare intr-un penitenciar…

- Judecatorii de la Tribunalul Dolj au condamnat la trei ani si patru luni de inchisoare un tanar de 25 de ani, din Bailesti, acuzat de tentativa de omor. Potrivit oamenilor legii, suspectul l-a lovit in cap cu o teava metalica pe vecinul sau, un tanar de 21 de ani. Incidentul a avut loc in noaptea de…

- Judecatorii de la Tribunalul Dolj au dispus prelungirea mandatului de arestare emis pe numele unui barbat de 50 de ani, din Calafat, sat Golenti, acuzat de loviri cauzatoare de moarte. Potrivit oamenilor legii, inculpatul, care detinea o stana in Golenti, a lovit cu pumnii si picioarele un barbat de…

- Judecatorii de la Tribunalul Dolj au dispus plasarea in arest la domiciliu a unui craiovean de 21 de ani, acuzat de tentativa de omor. Potrivit oamenilor legii, suspectul a injunghiat un tanar de 20 de ani, in urma unei altercatii. Incidentul violent, in care au fost implicate patru persoane, a avut…

- Judecatorii de la Tribunalul Dolj au condamnat la trei ani de inchisoare cu suspendare un barbat de 43 de ani, din comuna Desa, acuzat de loviri cauzatoare de moarte. Potrivit oamenilor legii, in seara zilei de 1 iulie, in urma unei altercatii, suspectul si-a lovit tatal cu un topor. Victima a decedat…

- Tribunalul Dolj a dispus mentinerea arestului preventiv fata de trei craioveni deferiti justitiei pentru tentativa de omor. Potrivit oamenilor legii, in seara zilei de 12 ianuarie, inculpatii au batut si injunghiat un barbat de 36 de ani, in urma unui conflict izbucnit in trafic. Un alt inculpat din…