Bărbatul care oferea spre vânzare teste PCR negative, cercetat penal de procurorii Sectorului 1 Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti au dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de barbatul care a postat mai multe anunturi pe un site prin care, in schimbul unor sume de bani, oferea rapoarte de analiza medicala in care sunt atestate rezultate negative ale unor teste moleculare PCR privind detectia virusului SARS-CoV-2.



Procurorii au dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de o persoana pentru savarsirea infractiunii de fals material in inscrisuri oficiale in forma continuata, informeaza purtatorul de cuvant al Parchetului… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a fost retinut pentru fals material in inscrisuri oficiale, dupa ce ar fi postat mai multe anunturi pe un site prin care, in schimbul unor sume de bani, oferea rapoarte de analiza medicala in care sunt atestate rezultate negative ale unor teste moleculare PCR privind detectia virusului…

- Un barbat a fost retinut pentru fals material in inscrisuri oficiale, dupa ce ar fi postat mai multe anunturi pe un site prin care, in schimbul unor sume de bani, oferea rapoarte de analiza medicala in care sunt atestate rezultate negative ale unor teste moleculare PCR privind detectia virusului SARS-COV2.…

- Politistii Capitalei l-au retinut pe un barbat, acuzat de fals material in inscrisuri private, dupa ce au descoperit ca in ultimele luni oferea spre vanzare pe internet teste PCR cu rezultat negativ, informeaza G4media . Barbatul a postat mai multe anunturi, in perioada ianuarie – aprilie, in care oferea…

- Procurori ai Parchetului de pe langa Judecatoria Baia Mare au dispus zilele trecute punerea in mișcare a acțiunii penale impotriva unui maramureșean pentru savarsirea infractiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului. Potrivit informațiilor furnizate de catre Parchetul de pe langa Judecatoria…

- Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1 București a transmis, luni, ca a fost reținuta, pentru 24 de ore, persoana care a trimis un mail cu mesaje antisemite și amenințari cu moartea la adresa actriței Maia Morgenstern. Procurorii din cadrul Parchetului au dispus urmarirea penala dupa ce, in…

- Comunicat. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul pentru efectuarea urmaririi penale in cauze privind infracțiunile de corupție savarșite de militari au dispus punerea...

- Șoferița din București care a ucis doi copii a urcat bauta la volan, este concluzia procurorilor care se ocupa de caz. Oamenii legii susțin ca femeia avea o alcoolemie de 0,80 g/l in sange atunci cand s-a produs accidentul. Judecatoria Sectorului 2 a stabilit ca femeia poate fi cercetata in libertate…

- Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti este imputernicita sa aduca Ia cunostinta opiniei publice urmatoarele: Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti au confirmat efectuarea in continuare a urmaririi penale fata de o persoana fizica si o persoana…