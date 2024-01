Stiri pe aceeasi tema

- Principalul suspect in cazul dublei crime din Italia este un roman in varsta de 24 de ani. Ies la iveala noi informații in acest caz. Ce ar fi facut individul inainte sa le ucida pe Maria și Delia.

- O scena a nașterii lui Iisus de la o biserica dintr-un catun din Italia prezinta doua mame ale Pruncului Iisus, in loc de figurinele convenționale Maria și Iosif, a starnind furie printre catolicii conservatori și politicienii din Italia, relateaza Reuters.