- Si-a dat fostul iubit in judecata pentru ca voia sterse de pe Facebook pozele cu ei doi. Decizia instantei a surprins-o pe o tanara din Sibiu. Si-a dat fostul iubit in judecata pentru ca voia sterse de pe Facebook pozele cu ei doi. Decizia instantei a surprins-o pe o tanara din Sibiu O poveste…

- Doi condamnați la moarte in Japonia dau guvernul in judecata pentru ca afla cu doar cateva ore inainte ca vor fi executați. Ba mai mult, in schimbul procedurii, cei doi au cerut și daune pentru practica „inumana”, noteaza Reuters . Cei doi condamnați la moarte urmau sa fie executați prin spanzurare.…

- Fostul presedinte al UEFA Michel Platini considera ca nefondate si nedrepte acuzatiile Ministerului Public al Confederatiei Elvetiene (MPC), in dosarul primirii suspecte a unor sume de bani de la FIFA, pe vremea cand era condusa de Sepp Blatter, conform news.ro "Am aflat din presa decizia…

- sursa foto: Captura Youtube Consilierii locali din Constanța au fost amenințați ca vor fi dați in judecata ”fiecare in parte” de investitori imobiliari daca vor vota suspendarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) din stațiunea Mamaia, in ședința de vineri a Consiliului Local, au declarat surse pentru Info…

- 1 total views Județul Valcea, susține Asociația Valceana a Elevilor, din nou codaș in ceea ce privește transportul elevilor și se sesizeaza cu privire la (in)activitatea Consiliului Județean Valcea. „Situația privind organizarea licitațiilor pentru atribuirea traseelor județene este ingrijoratoare,…

- Fostul președinte american Donald Trump a intentat un proces pentru a bloca eliberarea documentelor in fața Comitetului Selectiv al Camerei pe 6 ianuarie, contestand direct decizia președintelui Joe Biden de a elibera dosarele.

- 67 de primari din județul Buzau vor cere in instanța de contencios administrativ, prin acțiuni separate, anularea Hotararii de Guvern privind alocarea sumelor din Fondul de rezerva aflat la dispoziția primului ministru catre unitațile administrativ-teritoriale din țara, a anunțat președintele organizației…

- „Șantaj, amenințari, plangeri penale”. Astfel descrie viceprimarul Ruben Lațcau „meniul” experienței din politica locala. Acesta a reacționat printr-un amplu mesaj pe pagina sa de Facebook la anunțul facut astazi de consilierul local Radu Țoanca. Pe scurt, Țoanca a anunțat ca, actualul viceprimar nu…