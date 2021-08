Bărbatul care a apărut când era bebeluș pe coperta unui celebru album al Nirvana a dat trupa în judecată pentru pornografie infantilă Barbatul al carui portret, ca bebeluș, a aparut in urma cu 30 de ani pe coperta albumului ”Nevermind”, a dat in judecata trupa Nirvana pentru pornografie infantila, informeaza News.ro , care citeaza revista Variety. Elden Spencer avea mai puțin de un an atunci cand a aparut pe una dintre cele mai cunoscute coperte de album din toate timpurile. El apare fotografiat intr-o piscina, urmarind cu privirea o bancnota de 1 dolar. La nivel global, imaginea a fost privita ca o declarație fața de capitalism. Cum și-a motivat acțiunea Conform legii, fotografiile nud nesexualizate ale copiilor nu sunt, in… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

