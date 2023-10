Bărbați violenți cu partenerele, cercetați de polițiști Dosare penale pentru violența domestica intocmite de polițiști La data de 27 octombrie a.c., polițiștii Secției 9 Poliție Rurala Odobești au fost sesizați, prin SNUAU 112, de catre o femeie de 54 de ani, din comuna Jariștea, cu privire la faptul ca a fost lovita de catre fostul concubin, un barbat de 59 de ani, […] Articolul Barbați violenți cu partenerele, cercetați de polițiști apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

Sursa articol si foto: monitorulvn.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ACȚIUNI PENTRU PREVENIREA VICTIMIZARII MINORILOR IN CADRUL PROGRAMULUI ȘCOALA ALTFEL Luni, 23 octombrie, polițiștii Compartimentului de Analiza și Prevenirea Criminalitații, Serviciului Rutier și ai Secției 5 Poliție Rurala Cotești au acționat pe linia prevenirii și combaterii delincvenței juvenile…

- MONITORIZAT ELECTRONIC, DUPA CE ȘI-AR FI LOVIT ȘI AMENINȚAT SOȚIA In cursul nopții trecute, ora 23:42, polițiștii Secției 9 Poliție Rurala Odobești au fost sesizați prin SNUAU 112, de catre un barbat, de 33 de ani, din comuna Reghiu, cu privire la faptul ca are un conflict cu soția, o femeie de 30 de…

- La data de 11 septembrie, polițiștii Secției 9 Poliție Rurala Tulnici au fost sesizați cu privire la faptul ca, in data de 10 septembrie, in jurul orei 19.30, in urma unei discuții in contradictoriu, o femeie, in varsta de 68 de ani, din comuna Paulești, a fost lovita in zona feței și a corpului de…

- Un tanar in varsta de 18 ani, aflat in stare de ebrietate si fara permis, a fost urmarit in trafic de politistii vranceni si oprit dupa au fost trase si focuri de arma de avertisment, anterior acesta refuzand sa opreasca la semnalul de oprire si a acrosat si autospeciala de politie. Potrivit unui comunicat…

- FOCURI DE ARMA TRASE DE POLITISTI SI URMARIRE A UNUI TANAR CARE A REFUZAT SA OPREASCA LA SEMNAL. CONDUCATORUL AUTO NU AVEA PERMIS SI CONSUMASE ALCOOL In cursul nopții trecute, ora 23:50, polițiștii Secției 9 Poliție Rurala Odobești, aflandu-se in comuna Broșteni, au efectuat semnal de oprire unei autoutilitare,…

- La data de 18 august 2023, ora 15.30, polițiștii Secției de Poliție Rurala Odobești au depistat un barbat, in varsta de 47 ani, in timp ce conducea un autoturism pe raza comunei Varteșcoiu, fara a poseda permis de conducere pentru vreo categorie de vehicule. De asemenea, in urma verificarii seriei de…

- La data de 08 august 2023, ora 18.03, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala Odobești au depistat in trafic, pe DJ 205 B, in comuna Jariștea, un autovehicul, condus de o tanara, in varsta de 24 de ani, iar in urma verificarilor efectuate au constatat faptul ca aceasta nu este posesoare de permis…

- Tanara care nu a mai revenit la domiciliu, identificata de polițiști Vineri, 4 august, ora 09:00, polițiștii Secției 9 Poliție Rurala Odobești au fost sesizați direct de catre o femeie, din comuna Broșteni, cu privire la faptul ca, in jurul orei 07:00, o tanara, de 19 ani, pe care o avea in grija și…