Bărbați, reținuți de DIICOT pentru că vindeau droguri în mai multe penitenciare din România Patru barbați au fost reținuți și unul a fost plasat sub control judiciar, fiind cercetați pentru ca ar fi vandut droguri in mai multe penitenciare din Romania. Liderul gruparii a pus la punct rețeaua chiar in timp ce se afla in inchisoare. Potrivit DIICOT, in noiembrie 2021, unul dintre inculpați, care era inchis, a constituit […] Articolul Barbați, reținuți de DIICOT pentru ca vindeau droguri in mai multe penitenciare din Romania a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

