- O soferita, de 86 de ani, care conducea un autoturism marca Daewoo Tico, a ranit, luni, doi muncitori care faceau lucrari de reparatii la un drum aflat la iesire din Timisoara. Cei doi barbati si femeia au ajuns la spital, scrie News.ro. Accidentul a avut loc luni in Timisoara, pe Calea Lugojului. Femeia…

- O șoferița a fost ranita intr-un accident provocat chiar de ea, dupa ce ar fi incurcat pedala de frana cu acceleratia masinii pe care o conducea. Accidentul a avut loc vineri, chiar in curtea Spitalului de Boli Infectioase ”Victor Babes” din Timisoara. Conform TVR Timișoara, șoferița de 47 de ani venise…

- Un barbat și o femeie din Ocna Mureș care mergeau pe carosabil, loviți de o mașina, la Cisteiu de Mureș Un barbat și o femeie din Ocna Mureș au ajuns la spital miercuri dupa-amiaza, dupa ce au fost loviți de o mașina in timp ce se deplasau pe carosabil, pe raza localitații Cisteiu de Mureș. Potrivit…

- Un barbat a murit, si o femeie a fost ranita, dupa ce aceasta din urma a intrat cu masina pe contrasens. Accidentul a avut loc duminica seara, pe centura ocolitoare a municipiului Timisoara, scrie News.ro. O femeie, de 58 de ani, conducea un autoturism pe Centura Timisoarei dinspre DJ 691 spre aeroport.…