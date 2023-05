Incident mai puțin obișnuit in acest weekend, in Arad. Un barbat a intrat neinvitat in doua apartamente dintr-un bloc. „Polițiștii aradeni au fost sesizați, in ziua de 27 mai, despre faptul ca un barbat de 36 de ani, din Vladimirescu, ar fi patruns, fara drept, in doua apartamente dintr-un imobil de pe strada 1 Decembrie, […] Articolul Barbat reținut de polițiști dupa ce a intrat pe furiș in doua apartamente, fara sa fure nimic a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .