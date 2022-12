Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie aseara in apropiere de Sighet. Un sighetean de 57 de ani și-a pierdut viața dupa ce roțile unui autoturism au trecut peste el. La evenimentul rutier petrecut pe DN18, in localitatea Tisa, au ajuns polițiștii din Sighetu Marmației. „In urma deplasarii la fața locului și din primele verificari…

- Polițiștii de frontiera din cadrul ITPF Sighetu Marmației au urmarit și blocat in trafic un maramureșean in timp ce incerca sa scape cu o mașina incarcata cu 28 de baxuri cu țigari. Șoferul, aflat, in plus, sub influența bauturilor alcoolice, este cercetat acum pentru contrabanda, fiind reținut pentru…

- Un barbat de 36 de ani din Campulung la Tisa a fost reținut pentru 24 de ore pentru comiterea mai multor infracțiuni. La data de 1 octombrie, la ora 20.29, polițiștii Secției 6 Sarasau au fost sesizați de catre o femeie de 35 de ani, care a apelat numarul unic de urgența sesizand faptul ca soțul acesteia,…

- Un barbat a fost gasit mort pe DN55 sambata seara, in comuna Calarași din județul Dolj. Polițiștii cred ca a fost victima unui accident rutier, iar cel mai probabil șoferul a fugit. IPJ Dolj a transmis ca a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa. Politistii din Dabuleni au fost sesizati…

- Joi, 29 septembrie: Polițiștii rutieri au fost sesizați cu privire la faptul ca pe raza localitații Mihaești a avut loc un eveniment rutier soldat cu o victima. Din primele date, un barbat , in timp ce conducea un autoturism pe raza localitații Mihaești ar fi intrat in coliziune cu un altul condus tot…

- In imaginile filmate și postate in mediul online se vede cum mașina a lovit spectatorul, iar in urma impactului acesta a fost aruncat la cațiva metri distanța. In ultimul moment un barbat reușește sa-și ia copilul in brațe și sa fuga din calea mașinii. Victima care se afla in scaun cu rotile a fost…

- Potrivit unui comunicat al IPJ Arges, politistii au fost sesizati cu privire la accident in noaptea de vineri spre sambata, in jurul orei 00,30."Din verificarile preliminare, efectuate de politistii din cadrul Formatiunii Rutiere Costesti s-a stabilit ca un barbat de 26 de ani, din Caldararu, care conducea…