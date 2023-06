Un barbat a fost jucat in picioare de polițistul Dan Șendru de la Secția de Poliție Beceni. Batatul ar fi fost batut pe motiv ca nu a dorit sa se legitimeze in fața oamenilor legii. Barbatul a fost implicat intr-un scandal in localitatea Vintila Voda, fara sa existe vreo altercație, fiind chemata și poliția de la Secția 2 Beceni. Barbatul a fost reținut de polițiști și incatușat pe motiv ca acesta nu a dorit sa se legitimeze și sa prezinte actul de identiate. Potrivit barbatului, polițistul Dan Sandru și-a trimis colegul intr-o alta camera, iar apoi a urmat macelul, a fost batut cu pumnii și picioarele,…