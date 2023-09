Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a ajuns la spital, dupa ce a fost injunghiat de catre tatal sau. Incidentul a avut loc miercuri, 30 August, in locuința acestora de pe strada Ion Creanga din orașul Ocnița. Victima s-a dovedit a fi un barbat de aproximativ 40 de ani care, in urma unui conflict cu tatal sau, un barbat in varsta…

- Violența in spații publice a devenit sport național, iar de cele mai multe ori, urmarile au consecințe fatale. Un conflict recent a avut loc in Navodari, pe strada Promenadei, acolo unde a avut loc un atac spontan. Cum a ajuns un barbat de 59 de ani sa fie la un pas de moarte dupa ce […] The post Barbat,…

- Un scandal a avut loc intr un local de pe strada Pomenada din Navodari. Un barbat a fost injunghiat de un alt individ care l a urmarit pana in incinta localului. Potrivit IPJ Constanta, la data de 27 august a.c., politistii din cadrul Politiei Orasului Navodari au fost sesizati cu privire la faptul…

- Un adolescent de 16 ani a injunghiat un baiat de opt ani, miercuri, la o scoala din estul Germaniei, a anuntat politia, citata de News.ro. Incidentul a avut loc la Bischofswerda, la est de Dresda, a anuntat politia, potrivit agentiei germane de presa DPA. Baiatul – ranit la cap si la gat – a fost condus…

- Un barbat de 40 de ani, din comuna Nanesti, si-a ucis sotia, miercuri seara, dupa care a incercat sa se sinucida in propria locuinta, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea.

- Un barbat de 40 din judetul Vrancea si-a injunghiat mortal sotia, miercuri seara, dupa care s-a ranit la gat, el fiind preluat de un echipaj medical in stare grava. Primele informatii arata ca fapta a avut loc in urma unui conflict spontan in familie, insa politistii si procurorul fac cercetari pentru…

- Un caz de o violența extrema a avut loc recent intr-o localitate din județul Arad. O femeie a ajuns in stare grava la spital, dupa ce a cazut victima furiei unui individ care fusese concediat de catre soțul sau. Se pare ca motivul atacului l-ar fi reprezentat razbunarea. Pana sa fie identificat de catre…

- Un barbat care lucra la o societate comerciala a Consiliului Local Santana, judetul Arad, a atacat o femeie cu cutitul si un topor, victima fiind sotia sefului sau care il concediase, iar cateva ore mai tarziu agresorul s-a sinucis, aruncandu-se sub tren.