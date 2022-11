Bărbat găsit mort în toaleta Spitalului de Urgență din Târgu Jiu Un barbat in varsta de 63 de ani a fost gasit mort in toaleta Ambulatoriului de la Spitalul Județean de Urgența din Targu Jiu . Reprezentanții spitalulului susțin ca barbatul intrase doar pentru a folosi grupul sanitar. Cel mai probabil, barbatul fusese gasit inconștient de catre un pacient, care a anunțat imediat personalul medical.Nu a durat mult, iar o echipa de medici și asistenți de la ATI și Camera de Garda s-au indreptat spre loculul unde se afla victima. Ulterior, aceștia au efectuat manevrele de resuscitare barbatului, manevre la care acesta nu a raspuns, fiind declarat decesul. Potrivit… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

