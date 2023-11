Stiri pe aceeasi tema

- Polițiști alertați in toiul nopții. Ce au descoperit oamenii legii. Polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase au fost sesizați, in noaptea de 25/26 noiembrie a.c., despre faptul ca, pe un fond cinegetic de pe raza localitații Tisa-Luncșoara, s-ar fi auzit...

- Polițiștii SIC, impreuna cu cei ai Secției 5 Rurala Arad, au depistat ieri un barbat de 24 de ani, din Șicula, care se sustrase de la executarea unei condamnari de zece ani si patru luni pentru infractiunile de trafic de minori și viol. Condamnarea era emisa pe numele acestuia de catre magistrații Tribunalului…

- Astazi, putin inainte de amiaza, aparitia unui colet suspect in curtea unui imobil de pe strada Stan Dragu, din Arad, a pus in alerta autoritatile. In jurul orei 11.30 a fost sesizata prezența coletului in curtea imobilului. La fața locului s-au deplasat polițiștii Secției 2 Micalaca, care au asigurat…

- Politistii rutieri din judetul Arad au desfasurat in ultimele 24 de ore o razie pentru prevenirea cauzelor care duc la accidentele cu consecinte grave. In urma neregulilor constatate au fost aplicate 137 de sancțiuni contravenționale in valoare totala de aproximativ 50.500 de lei, din care 38 pentru…

- Polițiștii din Lipova au depistat și reținut un barbat pe numele caruia era emis un mandat de urmarire internaționala. „La data de 15 octombrie, polițiștii Orașului Lipova, cu sprijinul Serviciului de Investigații Criminale, au depistat un barbat de 34 de ani, din Arad, pe numele caruia, autoritațile…

- Un adevarat arsenal a fost depistat in locuința unui cetațean olandez stabilit in Arad. Polițiștii orașului Lipova, județul Arad, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Lipova, impreuna cu polițiști ai Serviciului de Investigații Criminale, Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, …

- Politistii de la Serviciul Arme, Explozivi si Substante Periculoase au gasit in locuinta unui barbat din Timisoara 24 de arme si munitie, in urma unei perchezitii domiciliare. Barbatul este cercetat penal pentru contrabanda calificata.