Un barbat a fost salvat de la inec, joi, dintr-un lac de acumulare, in zona hidrocentralei Ciunget din Valcea, el fiind transportat la spital deoarece se afla in soc hipotermic. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Valcea a anuntat ca pompierii au fost solicitati, joi, pentru salvarea unui barbat de 46 de ani, din localitatea Malaia, […]