Bărbat din Braşov, pregătit pentru intervenție chirurgicală, deşi a venit să asiste la naşterea fetiţei sale. "Mi-au montat branula" Un barbat din Brașov a avut parte de experiența vieții lui, asta dupa ce a fost pregatit pentru o operație, deși el venise la spital doar pentru a asista la nașterea fiicei sale. Asistentele medicale l-au pregatit pe acesta așa cum se cuvine pentru o intervenție chirurgicala, astfel dupa ce a facut duș, l-au epilat pe abdomen, ca mai apoi sa-i monteze branula. Alexandru Nița a ramas șocat de toate aceste lucruri, cat și de ceea ce i s-a intamplat și nu are de gand sa las lucrurile neplatite, fiind indignat de neatenția cu care sunt tratați oamenii. Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

