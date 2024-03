Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Pantea (20 de ani), fundașul dreapta de la FCSB, s-a operat la Roma dupa ce a suferit o ruptura a ligamentului incrucișat anterior de la piciorul drept. Jucatorul de la FCSB a suferit accidentarea l un antrenament și va rata restul sezonului. El va reveni pe teren in octombrie, in stagiunea…

- Catalin Crișan traverseaza cea mai grea perioada a vieții sale. Celebrul artist a ajuns direct pe masa de operație, dupa ce durerile au devenit insuportabile. Cat de dificila a fost intervenția la care a fost supus și de ce nu a avut curaj niciun alt medic sa faca acest pas. Catalin Crișan, operat de…

- Regele Charles al III-lea, in varsta de 75 de ani, a fost internat vineri la un spital din Londra pentru a fi operat de o hipertrofie benigna de prostata, a anunțat vineri Palatul Buckingham. Presa britanica scrie ca regele a vizitat-o pe Kate inainte de intervenție, relateaza AFP, preluata de News.ro.

- Kate, Printesa de Wales a Marii Britanii, este spitalizata de marti la Londra pentru o interventie chirurgicala abdominala "programata" care a fost efectuata cu succes, a anuntat miercuri Palatul Kensington, relateaza Reuters.

- Kate Middleton a suferit o operație abdominala la un spital privat din Londra. Potrivit informațiilor transmise de reprezentanții Palatului Kensington, intervenția chirurgicala a fost un succes, iar Prințesa de Wales va ramane internata cel puțin 10 zile pentru a se recupera.

- Prințesa Kate a suferit o intervenție chirurgicala abdominala și va avea nevoie de o perioada de pana la doua saptamani de spitalizare intr-o clinina din Londra, inaintea unui proces de recuperare la domiciliu, anunța Palatul Kensington, potrivit GBNews.Palatul Kensington a confirmat operația intr-o…

- Un grav accident rutier a avut loc azi-noapte, in jurul orei 02:50, la ieșire din localitatea Ileanda spre Dej. Din primele date, in accident au fost implicate doua microbuze. Avand in vedere numarul persoanelor implicate, la nivelul județului Salaj a fost activat PLANUL ROȘU de intervenție. La fața…

- Michael Bolton a fost operat de o tumoare pe creier. Tumoarea cerebrala ii fusese diagnosticata cu puțin timp inainte de Craciun. Toate concertele au fost anulateCantarețul a dezvaluit ca a suferit recent o intervenție chirurgicala pentru indepartarea unei tumori pe creier și, in consecința, și-a…