Bărbat din Alba dat dispărut de familie, după ce a plecat cu animalele și nu a mai revenit. Poliția și familia îl caută Barbat din Alba dat disparut de familie, dupa ce a plecat cu animalele și nu a mai revenit. Poliția și familia il cauta Un barbat din Doștat care a plecat in data de 17 octombrie 2022 de acasa și nu a mai revenit, este dat disparut fiind cautat de poliție și familie. Mai exact, potrivit reprezentanților IPJ Alba, barbatul ar fi plecat din Doștat, luni, 17 octombrie de acasa, cu o turma de animale și nu s-a mai […] Citește Barbat din Alba dat disparut de familie, dupa ce a plecat cu animalele și nu a mai revenit. Poliția și familia il cauta in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

