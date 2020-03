Stiri pe aceeasi tema

- Un nou caz confirmat de coronavirus in județul Alba. Este vorba despre o persoana internata pe secția ATI a Spitalului Județean de Urgența din Alba Iulia. Informația a fost confirmata pentru Alba24.ro, de managerului instituției sanitare, Diana Mirza. Persoana confirmata pozitiv este un barbat in varsta…

- Sambata seara a venit confirmarea ca unul dintre pacientii internati in Sectia de Terapie Intensiva a Spitalului Judetean de Urgenta din Drobeta Turnu Severin, un barbat in varsta de 50 de ani, este infectat cu virusul COVID-19.

- Zeci de cadre medicale de la Sectia de obstetrica si ginecologie a Spitalului Judetean de Urgenta "Mavromati" din Botosani au protestat, joi, pentru cateva zeci de minute, in curtea unitatii medicale in semn de protest fata de intentia autoritatilor judetene de a transforma sectia in spital pentru pacientii…

- O pacienta din Filiași care a fost adusa la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) a Spitalului Județean de Urgența (SJU) din Craiova este in prezent izolata, cu suspiciune de COVID-19. Cadre medicale de la SJU Craiova au contactat GdS pentru a sesiza ca pacienta a fost preluata de la UPU de personal fara…

- Mai multe cadre medicale din secția Pneumologie și Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Suceava se afla in izolare, dupa ce au intat in contact cu un barbat infectat cu coronavirus, potrivit unui...

- Primul pacient cu coronavirus din județul Alba este femeie, in varsta de 36 de ani, venita din Italia și aflata in carantina la Vințișoara, de la momentul sosirii in țara, in data de 12 martie 2020. Pacienta este in prezent internata la Secția de Boli Infecțioase a Spitalului Județean de Urgența din…