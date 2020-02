Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Roșia Montana a fost ranit intr-un accident rutier petrecut in apropierea localitații. A intrat cu mașina intr-un zid, pe marginea drumului, dupa ce a pierdut controlul mașinii, intr-o curba. Potrivit IPJ Alba, miercuri, in jurul orei 17.00, pe DJ 742, intre Gura Roșiei și Roșia Montana,…

- La data de 12 februarie 2020, in jurul orei 17.00, pe DJ 742, intre Gura Roșiei și Roșia Montana, un barbat de 57 de ani, din Roșia Montana, in timp ce conducea un autoturism, nu a adaptat viteza la condițiile de drum și intr-o curba a pierdut controlul asupra autoturismului, intrand in coliziune cu…

- Ieri, 15 ianuarie 2020, in jurul orei 09.50, polițiștii rutieri din Alba Iulia au intervenit pentru soluționarea unui accident rutier produs pe B-dul. 1 Decembrie 1918 din municipiu. Din primele cercetari a rezultat ca un barbat de 38 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism in direcția…

- Un accident a avut loc in aceasta seara in localitatea Petrești, in jurul orei 21.35, dupa ce un autoturism a intrat cu viteza intr-o curba, iar șoferul a pierdut controlul volanului. Accident in localitatea Petrești, un conducator rutier nu a respectat condițiile de trafic in regim de vreme severa,…

- Un agent de poliție bacauan a ajuns cu mașina in șanț, ieri dimineața, in comuna Scorțeni. Conform declarațiilor purtatorului de cuvant al IPJ Bacau, polițistul a pierdut controlul volanului și s-a izbit de un parapet. Au rezultat doar pagube... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Ziarul Unirea FOTO/ VIDEO: ACCIDENT GRAV pe șoseaua Timișoara-Buziaș. Șoferul unui autoturism din Alba, in stare critica, dupa ce a pierdut controlul volanului și s-a izbit de un copac FOTO/ VIDEO: ACCIDENT GRAV pe șoseaua Timișoara-Buziaș. Șoferul unui autoturism din Alba, in stare critica, dupa ce…

- Ziarul Unirea La un pas de tragedie. Un barbat din Campeni a pierdut controlul volanului și s-a rastrunat cu mașina Potrivit IPJ Alba, la data de 22 noiembrie 2019, in jurul orei 15.50, un barbat de 70 de ani, din Campeni, in timp ce conducea un autoturism pe DN 74, in direcția Zlatna – Abrud, la km.…

- Un tanar de 19 ani a fost ranit dupa ce a pierdut controlul volanului si a ajuns cu masina intr un copac de pe marginea drumului.Potrivit IPJ Tulcea, in dupa amiaza zilei de 21 noiembrie a.c., un tanar de 19 ani, din comuna Vacareni, judetul Tulcea, in timp ce conducea un auto, pe DE 87 Jijila Garvan…