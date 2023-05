Bărbat de 53 de ani, judecat pentru violarea fiului său de 5 ani Instantele au dispus inceperea judecarii unui barbat de 53 de ani, din Drobeta-Turnu Severin, acuzat de agresiune sexuala, rele tratamente aplicate minorului și viol. Potrivit anchetaorilor, in perioada iunie – septembrie 2022, barbatul ar fi intreținut in mod repetat acte de natura sexuala cu fiul sau. Copilul avea cinci ani la data faptelor. Politistii au explicat ca, la sfarsitul lunii iulie 2022, bunica copilului a formulat o plangere fata de barbatul de 53 de ani.„La data de 29 iulie, la Parchetul de pe langa Judecatoria Drobeta-Turnu Severin a fost inregistrata plangerea formulata de o femeie,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Nasaud a ajuns in arestul poliției, dupa ce a fost cautat de mai multe echipaje. Acesta și-a lovit mama cu un obiect in cap. Este cercetat pentru tentativa de omor. Oribila fapta a avut loc ieri, puțin dupa ora 20.00. O femeie din Nasaud se afla in casa cu cei doi baieți ai sai, cand unul…

- Un hunedorean de 34 de ani, urmarit internațional, care a fost condamnat pentru infracțiuni de furt pe teritoriul Bulgariei, a fost oprit in traficul din Deva. „La data 08 mai 2023, in jurul orei 01:00, politistii au oprit in trafic, pe raza municipiului Deva, autoturismul condus…

- Polițiștii au reținut și dus in fața instanței pe Ilie, un barbat din Bistrița. Acesta și-a agresat și talharit fost concubina. A fost trimis dupa gratii pentru 30 de zile. Ieri, polițiștii bistrițeni au dus in fața judecatorilor un barbat din Bistrița. Acesta și-a agresat și talharit vineri fost concubina.…

- Un barbat de 35 de ani din comuna Bucovaț, județul Dolj, a fost reținut pentru tentativa de omor, dupa ce și-a lovit vecinul de mai multe ori cu o furca, in urma unui conflict spontan, informeaza Gazeta de Sud.Incidentul s-a petrecut, miercuri, dupa ce un barbat de 56 de ani și-a lovit vecinul de 35…

- Judecatoria Craiova a dispus mentinerea arestului preventiv fata de un barbat de 48 de ani, judecat pentru comiterea infractiunii de ultraj. Potrivit oamenilor legii, dupa ce si-a agresat fiul si sotia, a atacat si politistii care incercau sa puna in aplicare un ordin de protectie. Incidentul a avut…

- Politistii doljeni au dispus retinerea unui barbat de 37 de ani, din comuna Plenita, acuzat de conducere fara permis și refuzul recoltarii de probe biologice. Barbatul a fost depistat de politisti pe 2 aprilie, conducand si baut si fara permis. Acelasi barbat este judecat intr-un dosar de conducere…

- ORAVIȚA – Un autoturism cautat de autoritațile elvețiene a fost indisponibilizat de polițiștii carașeni! „In aceasta dimineața (27 martie), polițiști de la Serviciul de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Caraș-Severin au efectuat o percheziție domiciliara pe raza orașului…

- Politistii si procurorii fac, miercuri, 9 perchezitii in judetele Dambovita si Arges, la persoane suspectate ca au solicitat pe nedrept ajutoare, sustinand ca activitatea le-a fost afectata de pandemia de coronavirus. 85 de persoane sunt cautate pentru a fi audiate. ”In aceasta dimineata, 22 februarie,…