Bărbat de 45 de ani din Alba Iulia cercetat de polițști, după ce și-a agresat fosta soție Ieri, 12 septembrie 2022, Politia Municipiului Alba Iulia a fost sesizata de catre o femeie de 38 de ani, din Alba Iulia, cu privire la faptul ca a fost agresata și amenințata de catre fostul soț. Din primele cercetari efectuate de polițiști, a rezultat ca, pe fondul unor neințelegeri, barbatul, in varsta de 45 de […] The post Barbat de 45 de ani din Alba Iulia cercetat de polițști, dupa ce și-a agresat fosta soție first appeared on albaiuliainfo.ro . Citeste articolul mai departe pe albaiuliainfo.ro…

Sursa articol si foto: albaiuliainfo.ro

