- Ziarul Unirea Barbat din comuna Intregalde, ce se plimba cu mașina deși avea permisul suspendat, prins de polițiști Potrivit IPJ Alba, la data de 13 aprilie 2020, in jurul orei 17,20, polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Galda de Jos au oprit, pentru control, pe DJ 107 K, un autoturism condus de un barbat…

- Sambata, 28 martie 2020, in jurul orei 00.22, polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Galda de Jos, in timp ce acționau pe raza localitații Șard, l-au depistat pe un barbat de 42 de ani, din comuna Ighiu, care conducea un autoturism fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului…

- Sambata, 7 martie 2020, in jurul orei 23.00, polițiștii Secției 6 Poliție Rurala Jidvei l-au depistat pe un barbat de 31 de ani, din comuna Jidvei, in timp ce conducea un autoturism, pe raza localitații Veseuș, fiind sub influența bauturilor alcoolice și avand dreptul de a conduce suspendat. In urma…

- Ieri, 9 februarie 2020, in jurul orei 11.30, polițiștii rutieri din Ocna Mureș l-au depistat pe un barbat de 46 de ani, din Campia Turzii, județul Cluj, in timp ce conducea un autoturism, pe DJ 107D avand permisul de conducere suspendat. Fața de conducatorul auto, cercetarile sunt continuate sub aspectul…

- Ieri, 5 februarie 2020, in jurul orei 20.40, polițiștii rutieri din Blaj, in timp ce acționau pe raza localitații Tau, comuna Roșia de Secaș, au oprit, pentru control, un autoturism condus de un barbat de 45 de ani, din comuna Roșia de Secaș. Intrucat șoferul autoturismului emana halena alcoolica, polițiștii…

- Ieri, 2 februarie 2020, in jurul orei 16.30, polițiștii rutieri din Aiud, in timp ce acționau pe DN 1, pe raza municipiului, l-au depistat pe un barbat de 50 ani, din comuna Craciunești, județul Mureș, in timp ce conducea un autoturism, avand permisul de conducere suspendat. Fața de conducatorul auto,…

- Vineri, 17 ianuarie 2020, in jurul orei 18.00, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Blaj l-au depistat pe un barbat de 41 de ani, din localitatea Petrisat, in timp ce conducea un autoturism pe raza localitații, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul…

- Ieri, 16 ianuarie 2020, in jurul orei 17.00, polițiștii Secției 4 Poliție Rurala Ocna Mureș l-au depistat pe un tanar de 24 de ani, din comuna Lunca Mureșului, in timp ce conducea un autoturism avand permisul de conducere suspendat. Fața de conducatorul auto, cercetarile sunt continuate sub aspectul…