- Instanta a stabilit ca Radu Mazare poate face o alta solicitare peste noua luni, insa decizia nu este definitiva."Respinge cererea de liberare conditionata formulata de petentul-condamnat Mazare Radu Stefan, in prezent detinut in Penitenciarul Bucuresti - Jilava, ca neintemeiata. Fixeaza termen de reiterare…

- Un barbat din Sri Lanka, condamnat in Romania la 19 ani de inchisoare pentru omor, urmeaza sa fie adus in țara din Germania pentru a-și ispași pedeapsa. El a fost gasit vinovat pentru uciderea unui cetațean strain in Capitala, in anul 1991, și pentru aruncarea trupului in Lacul Morii.

- Un barbat in varsta de 53 de ani, din Sri Lanka, urmarit international pentru o crima comisa in 1991, va fi adus din Germania pentru a fi incarcerat in Romania. Conform Inspectoratului General al Politiei Romane IGPR , acesta a ucis un cetatean strain, l a invelit intr un covor, l a transportat in cartierul…

- Politistii vor aduce pe 23 aprilie, din Germania, un barbat de 53 de ani din Sri Lanka, ce avea emis pe numele lui un mandat european de arestare, de catre Tribunalul Bucuresti, fiind condamnat pentru savarsirea infractiunii de omor in 1991.

- Catalin Cherecheș a fost adus in țara din Germania, unde fugise cu cateva ore inainte de sentința definitiva. Fostul primar a fost predat polițiștilor din Vama Nadlac 2 in catușe de autoritațile maghiare. El a stat, noaptea trecuta, la penitenciarul din Arad și va ajunge in Capitala, unde va fi inchis…

- Procuratura Generala din Munchen a inițiat extradarea din Germania a fostului primar din Baia Mare, Catalin Cherecheș, condamnat la cinci ani de inchisoare pentru corupție. Acesta a fugit in Germania in noiembrie 2023. Miercuri, Parchetul General din Munchen a inițiat extradarea catre Romania a fostului…

- Impotriva fostului primar Catalin Cherecheș care a fugit din țara, folosind actele unei rude, nu exista o acuzație oficiala. Razvan Doseanu, avocatul lui Cherecheș, a declarat miercuri, la Antena 3, potrivit pesurse.ro, ca ”nu are niciun fel de calitate oficiala, adica nu s-a formulat niciun fel…

- Un cetațean strain, de 35 de ani, care a furat un seif cu aproape 20.000 de lei din restaurantul in care lucrase și fusese concediat, a fost reținut sambata, pe aeroportul Otopeni, in timp ce incerca sa paraseasca Romania.