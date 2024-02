Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș, impreuna cu polițiștii orașului Sannicolau Mare au depistat vineri, pe strada Mihai Viteazu din localitatea Sannicolau Mare un barbat, in varsta de 45 de ani, urmarit internațional. „Fața de acesta, autoritațile judiciare din Austria au emis mandat european de arestare in vederea extradarii, […] Articolul Barbat cautat in Austria pentru talharie, prins in Timiș a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .