- In trafic fara permis de conducere Politistii Sectiei de Politie Rurala Crasna continua cercetarile intr-un dosar penal privind infractiunea de conducere fara permis, fapta constatata in localitatea Ban. La data de 4 ianuarie a.c., ora 17.50, politistii au depistat pe Drumul Judetean 191D, prin localitatea…

- Un barbat din Bistrița-Nasaud și un altul din Cluj s-au ales cu dosare penale, dupa ce, pe raza comunei Lechința, polițiștii l-au prins pe primul beat crița la volan, iar pe cel de-al doilea fara permis. Potrivit IPJ Bistrița-Nasaud, la data de 2 ianuarie, in jurul orei 16:00, polițiștii Secției 3 Poliție…

- Un barbat de 29 de ani a fost reținut pentru 24 de ore, dupa ce a fost prins conducand baut, drogat și fara permis. Potrivit primelor informații oferite de reprezentanții IPJ Valcea, in seara de 14 decembrie, polițiștii au oprit pentru control, in Ramnicu Valcea, un autoturism condus de un barbat de…

- Oreste Teodorescu a fost depistat in trafic de polițiștii rutieri. Oamenii legii i-au intocmit deja un dosar penal pentru conducere sub influența substanțelor psihoactive. Prezentatorul TV a fost oprit de polițiștii de la Rutiera pe data de 2 noiembrie pe o strada din Sectorul 1 al Capitalei. Polițiștii…

- Colecție de dosare penale pentru un barbat din Sebeș: A fost REȚINUT de polițiști dupa ce a fost prins a treia oara la volan fara permis Colecție de dosare penale pentru un barbat din Sebeș: A fost REȚINUT de polițiști dupa ce a fost prins a treia oara la volan fara permis La data de 5 noiembrie 2021,…

- Polițiștii timișeni au depistat in localitatea Ferendia din județul Timiș un barbat banuit de comiterea unor infracțiuni rutiere. A fost intocmit dosar penal. „La data de 5 noiembrie, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Deta au depistat, in localitatea Ferendia din județul Timiș, un barbat, in varsta…

- La data de 19 octombrie 2021, in jurul orei 02.00, polițiștii rutieri din Sebeș au depistat un tanar de 27 de ani, din comuna Sasciori, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Valea Sebeșului din localitatea Petrești, fara sa dețina permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule și…

- Ieri, 11 octombrie, polițiștii Postului de Poliție Dragu au depistat in trafic, pe Drumul Județean 109, in localitatea Dragu, un autoturism, condus de un barbat, din comuna, care nu poseda permis de conducere. In fapt, ieri, la ora 12:30, in timp ce polițiștii se aflau in exercitarea atribuțiilor de…