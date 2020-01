Barbarism înfiorător la Satu Mare: mai mulți bărbați au băgat o petardă în gura unui câine. Se cere ajutorul poliției O cațelușa a fost grav ranita la Satu-Mare dupa ce mai mulți barbați i-au bagat in gura o petarda care a explodat, potrivit Hotnews. Un ONG pentru drepturile animalelor a facut public cazul și anunța ca au fost facute mai multe plangeri. De asemenea, Asociația a anunțat ca ofera recompensa pentru aflarea faptașilor.Cațelușa denumita Lia, dupa numele femeii care a salvat-o, a supraviețuit in mod miraculos. Acum se afla sub tratament, dupa intervenția chirurgicala platita tot de salvatoarea ei, iar Asociația Free Life face un apel la oameni sa sesiseze poliția și sa ajute astfel la prinderea vinovaților.… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

