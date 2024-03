Barajul Izvorul Muntelui – în perfectă siguranță după seism In data de 28 martie 2024, in regiunea Moldova, județul Neamț, s-a produs un cutremur cu intensitatea de 3,2 ml, inregistrat la orele 8:36 de catre instalația de monitorizare seismica din Barajul Izvorul Muntelui, obiectiv aparținand Hidroelectrica. In urma verificarilor efectuate de catre personalul responsabil cu urmarirea comportarii construcțiilor impreuna cu personalul de exploatare, nu […] Articolul Barajul Izvorul Muntelui – in perfecta siguranța dupa seism a fost publicat prima data in Curierul National . Citeste articolul mai departe pe curierulnational.ro…

Sursa articol si foto: curierulnational.ro

