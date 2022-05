Stiri pe aceeasi tema

- Hello Chef continua cu sezon 3, iar Chef Roxana Blenche a intrat din nou in bucatarie pentru a impresiona publicul cu preparate delicioase și spectaculoase, realizate din ingrediente fresh și de inalta calitate, selecționate cu grija din oferta variata Kaufland.

- Tarta cu afine și portocale cu siguranța iți va trezi amintiri din copilarie. Aceasta rețeta este extrem de delicioasa și simplu de preparat. Combinația gustului intens de afine și prospețimea portocalelor da un plus de savoare acestui preparat minunat.

- Se aleg ciuperci mari, frumoase. Se rupe cotorul, se spala si se scurg. Se aseaza toate intr o forma ce merge la foc, stropindu le cu putin unt.Se dau la cuptor vreo 10 minute, pana incep sa se moaie. Se toaca marunt cozile de ciuperci impreuna cu o ceapa sau doua. Se pun la foc cu o lingura de unt.Cand…

- Se aleg rosii netede, frumoase, se taie capacul si se scobesc inauntru. Se taie felii frac14; kgr. de ficat de purcel si se trage in unt. Se trece apoi prin masina de tocat impreuna cu 3 painiti muiate bine in lapte si stoarse.In untul ramas dela ficat se trage o ceapa taiata marunt, se amesteca cu…

- Pentru ca știm cat de greu ne este sa stam cat mai departe de „bunatați” pe perioada postului, noi venim cu o idee speciala. Iți prezentam cea mai buna rețeta cu roșii umplute! Iata de ce ingrediente aveți nevoie pentru acest preparat specific postului, dar și modul de preparare!

- Daca va era pofta de ceva dulce și nu știați ce sa mancați, va vin in ajutor cu o rețeta delicioasa. Placinta cu mere cu siguranța va va aduce aminte de gustul copilariei. Combinația de mar, scorțișoara și vanilie o sa va incante papilele gustative.

- Se fierb 7 8 oua tari, se curata si se taie in doua in lungime. Se scot galbenusurile. Se curata un creer de vitel si se tine pe masina 10 minute in apa clocotinda.Se scurge, dupa ce s a racit se taie in bucati si se freaca cu galbenusurile rascoapte, se adauga sare, piper si una sau 2 linguri de smantana.…

- Se fierb 6 oua, se curata si se taie in doua in lungime.Se scot galbenusurile si se freaca cu o lingura de unt facut spuma, miezul dela o felie de paine muiat in lapte si stors, doua galbenusuri de ou crude si putina ceapa taiata marunt si trasa in unt.Se adauga 2 3 rosii mijlocii, curatate de coaja…