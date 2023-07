Stiri pe aceeasi tema

- Marți, 13 iunie a.c., la ora 21.35, polițiștii Biroul de Ordine Publica pentru Mediul Urban din cadrul Poliției Municipiului Zalau, cu sprijinul jandarmilor salajeni au depistat și reținut un barbat de 47 de ani, din municipiul Zalau, urmarit național. Judecatoria Zalau a emis pe numele acestuia un…

- In data de 1 iunie 2023, incepand cu ora 12.00, in municipiul Zalau și in orașul Șimleu Silvaniei, polițiștii salajeni au continuat activitațile interactive cu ocazia Zilei Internationale a Copilului. Sute de copii au fost oaspetii nostri, descoperind rand pe rand autospecialele, laboratorul mobil de…

- Miercuri, 17 mai a.c., politistii Postul de Politie Surduc din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Salaj au identificat si cercetat un barbat de 36 de ani si un tanar de 16 ani, ambii din localitatea salajeana Cristoltet, care, in perioada ianuarie – februarie 2023, ar fi taiat fara drept si…

- Duminica, 7 mai a.c., polițiștii din Șimleu Silvaniei au fost sesizați de administratorul unei societați comerciale din Șimleu Silvaniei, ca, la ora 17.23, o persoana necunoscuta a sustrat o sticla de bauturi alcoolice de pe tejgheaua magazinului aparținand respectivei societați comerciale. In urma…

- Sambata, 29 aprilie a.c., la ora 00.35, pe drumul județean 108 G in localitatea salajeana Cizer, polițiștii Secției nr.6 Poliție Rurala Crasna au depistat in trafic un barbat de 41 de ani, in timp ce conducea un autoturism, avand o concentrație alcoolica de 1,53 mg/l alcool pur in aerul expirat. Luni,…

- Miercuri, 26 aprilie a.c., timp de doua ore, polițiștii de proximitate, de ordine publica și polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Zalau, impreuna cu polițiștii Serviciului Criminalistic și luptatori ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean…

- Marți, 25 aprilie a.c., la ora 11.30, pe Bulevardul Mihai Viteazu din municipiul Zalau, polițiștii de ordine publica din cadrul Poliției Municipiului Zalau au depistat o tanara de 19 ani, din Zalau, in timp ce apela in mod repetat la mila cetațenilor pentru a cere ajutor material sau pentru a obține…

- Joi, 6 aprilie a.c., in jurul orei 12.36, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Zalau au fost sesizați prin numarul unic pentru apeluri de urgența 112 de catre o femeie, din municipiul Zalau, cu privire la faptul ca, dupa ce a luat masa in incinta unui complex comercial din Zalau, și-ar fi uitat…